E' ufficiale, la Sicilia da lunedì 30 agosto è in zona gialla

E' ufficiale la Sicilia torna in zona gialla da lunedì 30 agosto. La conferma arriva dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha annunciato di aver firmato l'ordinanza.

"Ho appena firmato una nuova ordinanza che porta la Sicilia in zona gialla - dice il ministro - È la conferma che il virus non è ancora sconfitto e che la priorità è continuare ad investire sulla campagna di vaccinazione e sui comportamenti prudenti e corretti di ciascuno di noi".

Le restrizioni riguarderanno l'uso della mascherina anche all'aperto e il numero massimo di 4 persone al tavolo dei ristoranti.

Non ci sarà coprifuoco, cinema, teatri musei resteranno aperti tenendo conto delle attuali misure di sicurezza.

"La "zona gialla" in Sicilia, decisa dal ministro per la Salute -commenta il presidente Musumeci - non coglie di sorpresa nessuno. È, purtroppo, il risultato del fatto che nell'Isola, negli ultimi mesi, da un lato si è verificata un'intensa propaganda contro il vaccino, dall'altro è arrivato un ingente flusso di turisti, per la fortuna dei nostri operatori. Non cambia molto col "giallo", ma il passaggio di colore deve suonare come un campanello d'allarme".