Nuove assunzioni al Comune di Priolo, i bandi sul sito dell'ente

Nuove assunzioni al Comune di Priolo Gargallo.

Le selezioni, per soli titoli, consentirà la formazione delle graduatorie necessarie per l’assunzione a tempo determinato di 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D-D1- full time, 1 Istruttore Tecnico Cat. C-C1 - full time, 8 Istruttori di Vigilanza Cat. C-C1 - part time 66,67%, 24 ore settimanali.

Sul sito istituzionale del Comune di Priolo Gargallo sono pubblicati i bandi e i moduli per presentare domanda, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della regione siciliana - serie concorsi.

“L’assunzione di nuove figure professionali - commenta il sindaco Pippo Gianni - si è resa necessaria per far fronte alle esigenze funzionali dell’Ente. In particolare, potenziare il corpo della Polizia Locale è uno degli obiettivi della nostra amministrazione".

“Dal 17 settembre - fa sapere il vice sindaco e assessore al Bilancio, Maria Grazia Pulvirenti - prenderanno il via i primi esami per la selezione della figura di psicologo. Nei prossimi mesi si terranno gli esami anche per gli altri concorsi e nel frattempo stiamo lavorando per la pubblicazione dei nuovi bandi, per l’assunzione di ulteriori figure professionali. Oltre a garantire nuova occupazione, andremo ad implementare la pianta organica dell’Ente, carente da troppi anni”.

Per informazioni sui concorsi, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Priolo Gargallo, telefonando allo 0931 779231 oppure allo 0931 779232.