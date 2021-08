Un centro socio-sanitario al posto dell'ex cinema Italia a Priolo.

Questa l'idea del sindaco, Pippo Gianni che questa mattina ha presenziato alla demolizione del corpo centrale dell'immobile.

"Pensiamo alla realizzazione di un centro socio-sanitario - dichiara il primo cittadino - solo pian terreno e primo piano, per evitare eccessiva cementificazione del territorio, con parcheggio sotterraneo, con la presenza di tutti i medici dislocati al centro diurno per anziani, compresa la Guardia Medica e il punto di primo intervento. Saranno ben accolti - conclude - eventuali altri suggerimenti"

“È un intervento di recupero urbano importantissimo - ha affermato l’assessore ai Lavori Pubblici, Tonino Margagliotti - e si proietta verso una rivalutazione sia sotto l’assetto urbanistico sia per i servizi futuri che potranno essere resi in quest’area".