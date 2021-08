Sorteggiati i gironi di Euro Cup: l'Ortigia nel gruppo B con Strasburgo, Ludwigsburg 08 e Peristeriou

Sorteggiati dalla Len i gironi del primo turno di qualificazione delle coppe europee per la stagione 2021/2022 di pallanuoto.

I biancoverdi sono inseriti nel gruppo B, che si giocherà, dall’1 al 4 ottobre, alla piscina “Paolo Caldarella” di Siracusa. L’Ortigia affronterà i francesi dello Strasburgo, i tedeschi del Ludwigsburg 08 e i greci del Peristeriou. Le prime due classificate passeranno al secondo turno.

“È un buon girone - commenta il coach Stefano Piccardo - Strasburgo è un’ottima squadra, che si è rinforzata e che ritengo sia la favorita. Non ho ancora molte informazioni sui greci, mentre la squadra tedesca la conosco molto poco. Ritengo che abbiamo la possibilità di arrivare tra le prime due e quindi qualificarci al turno successivo”.

Il tecnico biancoverde fissa l’obiettivo del club in questa importante competizione continentale: “L’obiettivo massimo della società, quest’anno, è quello di arrivare almeno a giocare i quarti di finale. Passare i primi due turni e tornare a giocare nella fase a eliminazione diretta, disputando i quarti, sarebbe ottimo”.

Un mese di tempo, dunque, per preparare questo esordio stagionale in Europa, aspettando nel frattempo di conoscere date, avversari e impegni in Coppa Italia e il calendario di Serie A1.

“Ora siamo concentrati sulle prime due settimane di lavoro - conclude Piccardo – e intanto cercheremo di prendere più informazioni possibili su queste tre squadre che affronteremo. Prima dell’Euro Cup, però, avremo sicuramente un turno di Coppa Italia, quindi dobbiamo pensare a un impegno per volta. Siamo ancora all’inizio, siamo a ranghi ridotti e aspettiamo di avere tutto il roster al completo per preparare al meglio ogni competizione nella quale saremo impegnati”.