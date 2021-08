Richiesta di incontro al commissario straordinario da parte di Fdi: sul tavolo corsie ciclabili, ex tribunale, Ztl e Tari

Un incontro per esporre in modo dettagliato criticità e problematiche di Siracusa è stato chiesto dal presidente del circolo Aretusa di Fdi, Paolo Cavallaro, a commissario straordinario per il consiglio comunale, Giuseppe Di Gaudio.

Nella richiesta Cavallaro elenca quelle che sono ritenute essere criticità sulle quali avere dei chiarimenti: vengono citate le corsie ciclabili "che - scrive Cavallaro - hanno determinato il restringimento di alcune carreggiate, con gravi limitazioni al passaggio dei mezzi di soccorso come ad esempio di viale Teracati e in viale Tica"; l'istituzione della zona scolastica di Piazza della Repubblica dove insiste la sede del vecchio tribunale che versa in pessimo stato di manutenzione da troppi anni: "Non si comprende - si legge nella nota - perché il Comune non abbia provveduto con urgenza, principalmente per motivi sanitari vista la presenza della scuola Paolo Orsi, ad abbattere l'edificio con costi a carico della proprietà o quantomeno a murare tutte le finestre e gli accessi; l'area dell'edificio - aggiunge l'esponente di Fdi - potrebbe essere utilizzata per la costruzione di un parcheggio o di un'area a verde a disposizione dei bambini del quartiere e della scuola"; "la nuova Ztl di Ortigia - punta l'indice Cavallaro - decisa tardivamente e senza adeguata e preventiva comunicazione ai cittadini e nei canali turistici, sta causando enormi disagi alla popolazione" così come non adeguatamente informati i cittadini sarebbero della revisione del piano di protezione civile. Viene poi sottoposto il problema della mancata pulizia delle caditoie dell'aumento della Tari.