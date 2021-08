“Siracusa Capitale Italiana di Cultura 2024”, si insedia l'1 settembre il Comitato cittadino

Si insedia mercoledì 1 settembre, alle 10, nel Salone “Paolo Borsellino” di Palazzo Vermexio, il Comitato cittadino per “Siracusa Capitale Italiana di Cultura 2024”.

Il Comitato sarà coinvolto nella redazione del dossier sulla candidatura, che dovrà esser presentato al Ministero per i Beni e le Attività culturali entro il prossimo 19 ottobre.

Saranno presenti le principali istituzioni culturali, sociali, politiche, economiche, accademiche, professionali, datoriali e associazionistiche di Siracusa.

In particolare, oltre ai parlamentari cittadini, saranno coinvolti per volere dell'amministrazione comunale anche i sindaci e i soprintendenti ai Beni culturali degli ultimi 20 anni.

“Alla città serve coesione sociale e condivisione su un’impresa importante e che appartiene a tutti - dichiarano in una nota congiunta il sindaco Francesco Italia, e gli assessori Fabio Granata e Pierpaolo Coppa - per questo viene richiesta la partecipazione e il contributo di tutti coloro i quali vogliono credere nell’avvenire della città e che la amano. Essere Patrimonio Unesco per il sublime esempio di stratificazione culturale e identità dinamica significa riconoscere il valore delle differenze e delle azioni di cittadinanza attiva da parte di tutti, oltre e a prescindere dalle idee politiche o dai ruoli svolti nel corso del tempo. La Città deve finalmente ritrovarsi”.