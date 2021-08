Arredo urbano di Piazza della Repubblica a Siracusa, Italia Nostra: "Intervento discutibile"

Continua a far discutere la trasformazione di piazza della Repubblica a Siracusa. Oggi interviene Liliana Gissara di Italia Nostra Siracusa che esprime un giudizio di perplessità: "Intervento di arredo urbano discutibile".

"Il 26 Agosto - scrive Gissara - ci ritroviamo una piazza segnata da un anello multicolore dai toni squillanti, colorazione ripresa anche nello scivolo d'ingresso all'Istituto. Quanto meno la toponomastica, che ha una sua ragion d'essere, avrebbe suggerito altro. L'emblema della Repubblica è il Tricolore. Si sarebbe potuta ampliare un po’ l'aiuola circolare e predisporvi una corona fiorita con i colori della bandiera. In asse con Via Oglio, come ulteriore elemento d'arredo si sarebbe potuto riprodurre, sempre in modalità vegetale, lo stemma della Repubblica, a cui è dedicata la piazza. Il verde, più che i colori accesi - conclude -dà il tono giusto ad una piazza centrale dal nome importante".