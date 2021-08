Premio Vittorini 2021: mostre, incontri culturali e performances artistiche

Denso di appuntamenti il programma della 20ma edizione del Premio Vittorini che, quest'anno, prevede: mostre, conversazioni con gli autori finalisti, visite guidate lungo i luoghi siracusani di Vittorini, performances musicali e teatrali, incursioni nel mondo del fumetto, degustazioni di eccellenze vinicole e agroalimentari del Siracusano e di Alessandria e, pure, un processo all’autore siracusano per il “gran rifiuto” che oppose alla pubblicazione de “Il Gattopardo”.

Un programma che prenderà il via all’Antico Mercato di Ortigia mercoledì primo settembre, e che porterà alla serata finale di sabato 4 settembre, al Teatro Comunale, durante la quale verranno proclamati il vincitore della XX edizione del Premio Letterario Nazionale “Elio Vittorini” e della seconda edizione del Premio per l’editoria indipendente “Arnaldo Lombardi”.

La quattro giorni è stata presentata questa mattina nel corso di un incontro nella sala stampa Archimede di Palazzo Vermexio.

Alla presentazione hanno preso parte l’assessore alla cultura della Città di Siracusa Fabio Granata; il presidente dell’Associazione Vittorini-Quasimodo Enzo Papa; il vice presidente della Camera di commercio del Sud Est Enza Privitera; il presidente della Confcommercio Siracusa Elio Piscitello; il direttore di Confcommercio Siracusa Francesco Alfieri. A coordinare l’incontro il segretario generale del Premio Aldo Mantineo.

La novità di quest'anno è rappresentata dalla proclamazione sul palco del vincitore: la riunione della Commissione si svolgerà nella mattinata di sabato 4 settembre e al voto della Commissione giudicatrice si sommerà quello, già espresso (e secretato) dal Comitato Studentesco di Lettura, composto da studenti dei Licei Classici di varie regioni d’Italia (oltre a Siracusa e la sua provincia anche Alessandria, Bologna, Cosenza, Bari, Caltagirone e Agrigento), segnalati dai rispettivi Istituti.

Anche quest’anno al vincitore andrà oltre a un assegno di 3mila euro un artistico trofeo esclusivo realizzato per l’occasione dalle maestre orafe Stefania e Marilena Midolo.

Sul palcoscenico sarà protagonista pure l’editoria indipendente con la consegna all’editore Alfio Grasso (casa editrice Algra – Catania) del Premio Arnaldo Lombardi. E proprio a Michele Lombardi, figlio dell’editore e animatore culturale al quale è intitolato questo premio, sarà consegnata la pergamena che attesta il conferimento della cittadinanza onoraria post mortem al padre già formalizzata lo scorso anno.

Il Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini e il Premio per l’Editoria Indipendente Arnaldo Lombardi sono organizzati e promossi dall’Associazione culturale Vittorini-Quasimodo con il Comune di Siracusa – Assessorato alla cultura, la Confcommercio Siracusa, la Camera di Commercio del Sud-Est, la Fondazione Inda e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa e, da quest’anno, in virtù del progetto “Siracusa-Alessandria, l’Italia a fumetti”, anche in partenariato con la Confcommercio Alessandria, la Camera di Commercio di Alessandria-Asti, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il Comune di Alessandria, Alexala e Alecomics.