Augusta, controlli in città. Scoperte numerose violazioni al codice stradale

Svariati i servizi di controllo del territorio effettuati dai carabinieri, sia in ottica di prevenzione di reati in genere sia di rispetto delle misure anti pandemia. Sono state vigilate anche le zone più sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, e sono infine stati hanno rafforzati i controlli lungo le strade principali di collegamento con le località balneari. Durante tali attività, i carabinieri hanno controllato diversi esercizi commerciali, 349 persone e 154 veicoli, eseguite varie perquisizioni personali, veicolari e domiciliari. Sono state contestate: 13 violazioni per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 2 per guida con telefono cellulare; 2 per guida di veicolo senza revisione; 3 per guida senza l’uso del casco; 1 per mancata copertura assicurativa; 1 per guida con patente scaduta. Le violazioni contestate raggiungono un importo di 5.500 euro. Sono anche stati sottratti complessivamente 95 punti dalle patenti di guida, ritirati 4 documenti di circolazione, 3 veicoli posti a fermo amministrativo per 60 giorni. Segnalati alla Prefettura 2 giovani megaresi ed un 37enne lentinese, poiché a seguito di perquisizione personale, sono stati trovati in possesso, nel totale, di 4 grammi di marijuana.