Noto, controlli anticovid e su sicurezza: sanzioni a pioggia

Due giorni di servizi straordinari di controllo del territorio da parte degli agenti del commissariato di Noto, con particolare attenzione alle normative anti Covid- 19. I controlli si sono concentrati principalmente nella zona balneare dove è stato sanzionato un gruppo di circa 20 ragazzi, messi tutti vicini e senza alcun dispositivo di protezione individuale. Nel complesso, sono state emanate sanzioni per un valore complessivo di 16.000 euro. Ancora nel corso dei servizi, sono state riscontrate numerose infrazioni al codice della strada e sono state contestate sanzioni amministrative pari a 8.000 euro (per mancato uso del casco, uso del cellulare durante la guida, mancata copertura assicurativa, ecc) ed eseguiti 4 sequestri e due fermi amministrativi. Infine, un uomo di 48 anni è stato sanzionato per esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo, mentre un uomo di 47 anni è stato denunciato perché non ha rispettato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.