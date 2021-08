Augusta, scene di violenza in un bar. Scatta l'arresto

Entra in un bar del centro e dà subito vita a scene di violenza. E' euccesso ieri mattina quando un uomo di 53 anni, già noto alla giustizia, non appena entrato nell'esercizio pubblico ha vito una persona con cui aveva dissidi per precedenti fatti, acrimonia evidentemente non sopita visto che il 53enne si è subito diretto verso il suo "nemico" colpendolo con un pugno al volto. Immediata la reazione delle altre persone persone presenti che hanno afferrato il bruto, trascinandolo fuori dal bar. Lì il 53enne ha afferrato un sedia scagliandola prima contro la vetrina del bar, mandandola in frantumi, e poi contro alcune auto posteggiate vicino, danneggiandole. Nel frattempo era stato avvisato il 113 e sul posto è arrivata una pattuglia della polizia: gli agenti non hanno avuto il tempo di dichiarare l'uomo in arresto, che questi si è scagliato anche contro di loro, ma nel giro di poco è stato bloccato e condotto in commissariato dove gli è stato notificato l'arresto. Dopo le formalità di rito, è stato condotto a casa, in domicilio coatto.