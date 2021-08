Tensione sulla nave quarantena ad Augusta: gruppo di migranti in rivolta

Momenti di forte tensione la notte scorsa a bordo della nave quarantena Azzurra ormeggiata al porto di Augusta.

In 77 erano arrivati da Lampedusa per trascorrere sulla nave il periodo previsto dai protocolli sulla sicurezza sanitaria.

La protesta è scattata perché ritenevano di aver già fatto il periodo di quarantena nell'isola. Allora alcuni si sono lanciati in mare, altri hanno vandalizzato i ponti della nave e altri ancora hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati dalle forze dell'ordine.