Sicilia in zona gialla da lunedì: si aspetta solo l'ufficialità. Ecco cosa cambia

La zona gialla pare ormai una realtà per la Sicilia.

Secondo fonti della cabina di regia, l'Isola ha sforato i tre nuovi parametri: ricoveri in terapie intensiva (11% ieri), ricoveri in area medica (20% ieri +1%) e contagi. Il giallo dovrebbe scattare da lunedì 30 agosto.

Le restrizioni riguarderanno l'uso della mascherina anche all'aperto e il numero massimo di 4 persone al tavolo dei ristoranti.

Non ci sarà coprifuoco, cinema, teatri musei resteranno aperti tenendo conto delle attuali misure di sicurezza.

Già la scorsa settimana l'Isola aveva sfiorato la zona gialla; i dati in questa settimana si sono ora aggravati con tutte e nove le province siciliane che hanno ampiamente superato l'incidenza di oltre 150 casi per 100.000 abitanti come ha rilevato la Fondazione Gimbe, nel suo monitoraggio settimanale: Caltanissetta (318), Ragusa (281), Enna (268), Siracusa (234), Trapani (195), Messina (185), Catania (180), Palermo (163) e Agrigento (156).

A questo si aggiunge la bassa percentuale di vaccinati: la Sicilia è, infatti, ultima in Italia.