Troppi furgoni e mezzi turistici in piazza Duomo: scattano i controlli

Troppi furgoni e mezzi turistici non autorizzati entrerebbero e sosterebbero all'interno di piazza Duomo e nella via limitrofe, tutte di grande pregio artistico e culturale.

Da qui la decisione di far partire da domani "un piano complessivo di riordino e di controllo per garantire decoro e vivibilità su tutta l’area”.

Ad annunciarlo è l’assessore alla Polizia municipale Andrea Buccheri: "Da domani - riferisce - partirà un apposito servizio per controllare e sanzionare le eventuali violazioni al codice della strada e delle ordinanze in vigore nel cuore del centro storico.

Residenti e associazioni dei commercianti - continua Buccheri - hanno denunciato una situazione non più tollerabile. Saranno sanzionate tutte le trasgressioni perché è necessario che la fruizione dell'isolotto avvenga nel massimo rispetto delle regole, anche a fronte del notevole afflusso di turisti che hanno il diritto di godere delle nostre bellezze”.