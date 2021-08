Pass per la Ztl in Ortigia, l'assessore Fontana: "A fronte di circa 2.000 nuove richieste, ne abbiamo rilasciate solo 267"

Ad un mese dall’entrata in vigore della nuova Ztl, estesa a tutta Ortigia e con orari prolungati, l'assessore Maura Fontana fa il punto della situazione sui pass rilasciati.

"Alla data di ieri, 25 agosto, i permessi concessi sono 4.530, 3.066 dei quali ai residenti; al totale vanno aggiunti i 1.836 assegnati alle persone diversamente abili che ne hanno pieno diritto. Ininfluente è il dato sui turisti che alloggiano in Ortigia: questi, infatti, non sono forniti di pass cartaceo e vengono dirottati nei parcheggi a pagamento.

Rispetto alla precedente verifica, datata 1 giugno - aggiunge l'assessore - c’è stato un aumento di 267 pass: ci aspettavamo un incremento visto che l’area della Ztl è cresciuta in maniera considerevole, ma riteniamo il dato pienamente soddisfacente, specie se rapportato al numero di richieste ricevute e che sfiora le duemila unità. Significa che la Polizia municipale seleziona con attenzione le istanze individuando solo chi ne ha pienamente diritto.

Numerosi i comportamenti irregolari dei cittadini che cercano ancora di aggirare le regole: "Ci sono quelli che trattengono il pass scaduto e continuano a usarlo pur non avendolo rinnovato - riferisce Fontana - quelli che sostano su stalli riservati non avendone diritto, per non parlare di chi entra in Ortigia prima dell’inizio della Ztl e imbuca l’auto fuori dagli stalli, persino intasando le viuzze, sperando di sfuggire ai controlli: sono infatti centinaia le sanzioni elevate contro queste violazioni".

Ma l'amministrazione sta lavorando ad una regolamentazione che eviti le scappatoie in vista dell’estensione della Ztl al quartiere umbertino, progetto al quale gli uffici stanno già lavorando già da tempo e che sarà al vaglio della Giunta per il successivo confronto con gli interlocutori della società civile.

"Nelle more, per Ortigia - dice ancora l'assessore - stiamo predisponendo nuovi e diversi criteri per l’attribuzione dei pass in relazione all'utilizzo degli stalli interni, attività che comporterà una cernita delle autorizzazioni rilasciate e, con tutta probabilità, una riduzione del numero complessivo".