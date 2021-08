Demolizione ex cinema Italia a Priolo, domani tocca al corpo centrale

Prosegue spedito l'intervento di demolizione dell'ex cinema Italia a Priolo.

Domani, a partire dalle 8,30, sarà demolito il corpo centrale. Seppur l’area sia delimitata e posta in sicurezza, il sindaco Pippo Gianni, a scopo precauzionale, invita la popolazione a non avvicinarsi alla struttura.

I lavori dovrebbero essere ultimati entro la fine della settimana.

Secondo indicazioni del sindaco Gianni sono state salvate, per essere restaurate ed esposte, le ceramiche artistiche del prospetto e il proiettore che si trovava ancora all’interno dei locali.