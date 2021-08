Vaccinazione straordinaria domenica sera a Floridia

Prosegue l’attività di vaccinazione straordinaria di prossimità: in piazza del Popolo a Floridia domenica 29 agosto dalle 20 durante lo spettacolo in programma nell'ambito delle manifestazioni estive promosse dall’amministrazione comunale.

Il punto vaccinale, realizzato in collaborazione con il sindaco Marco Carianni e l'assessore alla Cultura Paola Gozzo, vedrà in campo medici, infermieri, informatici, psicologi e personale dell'Urp collaborati dai volontari della Misericordia e della Croce Rossa Italiana di Floridia.

Potranno sottoporsi alla vaccinazione con Pfizer e Moderna cittadini da 12 anni di età compiuti e senza prenotazione.

predisposto un piano di sicurezza con accesso dedicato all’area di vaccinazione.