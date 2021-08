Sorpreso ad irrigare canapa indiana, denunciato 30enne di Lentini

Stava irrigando una piantagione di canapa indiana nelle campagne di Carlentini, in contrada Cannellazza, quando sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Augusta e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”.

L'uomo, un 30enne già noto alle forze dell'ordine, stava innaffiando 15 piante di canapa indiana occultate nel mezzo di un uliveto di sua proprietà.

All'interno del casolare i militari hanno trovato una stanza adibita per la coltivazione “indoor” della canapa indiana: le finestre erano state murate, per evitare sguardi indiscreti, e una decina speciali lampade generatrici di luce e calore erano state infatti distribuite all’interno per creare l’ambiente favorevole ad una futura coltura.

Le piante e l’attrezzatura sono state poste sotto sequestro, mentre il 30enne è stato denunciato in stato di libertà.