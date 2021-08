Covid, in Sicilia +33,6% di positivi in una settimana

In Sicilia nella settimana 18-24 agosto si registra un peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti - che sono 512 - e sono in aumento del 33,6 % i nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Questo quanto rileva l'analisi della Fondazione Gimbe di Bologna.

La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 55% (media Italia 61,9%) a cui aggiungere un ulteriore 8,5% (media Italia 8,6%) solo con prima dose.

La popolazione over 50 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 19,6% (media Italia 12,9%), mentre la fascia di giovani 12-19 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 52% (media Italia 46,9%).