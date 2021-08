Il ministro Bianchi: "Siamo pronti per il rientro in classe"

"Siamo pronti per il rientro in classe. Stiamo lavorando in decine di migliaia di persone per arrivare a questo": la rassicurazione arriva dal ministro dell'Istruzione Bianchi a "Morning news" su canale 5.

"Il controllo del green pass a scuola ci sarà da subito e sarà effettuato dai presidi".

Sui controlli del Green Pass a scuola c'è un piano che il ministero dell'Istruzione sta studiando assieme al ministero della Salute. Si tratta di una piattaforma in cui, ogni mattina, accanto alla voce di ogni prof sottoposto dal 1° settembre all'obbligo di Green Pass per insegnare, compare un disco verde o un disco rosso: il via libera o lo stop, senza ulteriori dati sensibili.

"C'è un forte aumento dei vaccinati tra il personale scolastico - aggiunge Bianchi- il tampone lo faremo al personale solo secondo indicazioni delle autorità sanitarie ma non è sostituto del vaccino, è solo per tracciamento".

L'obbligo del Green pass riguarda solo studenti universitari.