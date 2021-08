Infermiera di Modica in rianimazione: non era vaccinata

Una infermiera 50enne, positiva al Covid, ricoverata in Rianimazione all'Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

La donna, addetta al controllo delle cartelle cliniche all'ospedale "Maggiore" di Modica, pare, secondo quanto scrive l'Ansa, non avesse comunicato alla Direzione sanitaria provinciale da cui dipende la scelta di non vaccinarsi.

L'azienda sanitaria di Ragusa era stata tra le prime a decidere di sospendere medici e infermieri che si sono rifiutati di sottoporsi al vaccino.