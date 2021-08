Aggressione al giornalista Nello La Fata a Carlentini, solidarietà da Assostampa e Unci

Solidarietà dalle sezioni Assostampa e Gruppo Cronisti Siciliani-Unci di Siracusa al collega Nello La Fata, che durante le Festa patronale di Carlentini è stato spintonato a terra dall’organizzatore del concerto di chiusura.

"Lo scorso 23 agosto - si legge nella notta a firma dei segretari Prospero Dente e Massimo Ciccarello - il giornalista lentinese stava riprendendo l’esibizione di una cover band in piazza, quando un uomo – riconosciuto come l’incaricato dalla Pro loco per conto del Comune - gli ha prima oscurato la visuale, e subito dopo lo ha spinto dalla scala del retropalco facendolo cadere a terra. L’aggressore si è pure impossessato del telefonino del collega, cercando di romperlo per cancellare le prove video dell’accaduto.

Il settantenne direttore di La Notizia.tv, recentemente insignito del Premio Sicilia Cronista per i suoi reportage dal Triangolo, è rimasto sul selciato parecchi minuti in preda a malore, senza che alcun addetto alla sicurezza o personale sanitario intervenisse per sincerarsi delle condizioni".

Oltre ad assicurare a La Fata tutto il supporto necessario nell’instaurando procedimento penale, Dente e Ciccarello hanno scritto al sindaco Giuseppe Stefio chiedendo l’immediata adozione di provvedimenti diretti a scindere le responsabilità dell’Amministrazione da quelle del delegato organizzatore di eventi del Comune, nonché di garantire la piena sicurezza dei giornalisti che coprono le cronache da Carlentini.