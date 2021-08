L'ex ministro Lucia Azzolina preside del Giaracà a Siracusa

Lucia Azzolina, deputata nazionale del M5S ed ex ministro della Pubblica Istruzione del governo Conte, è la nuova dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Giaracà di Siracusa.

Questa mattina, giorno del suo compleanno, la firma del contratto, dopo aver vinto il concorso del 2017, nella sede dell’Ufficio scolastico regionale, a Palermo. La Azzolina, floridiana, pur avendo accettato l’incarico, resterà in aspettativa per mandato parlamentare.

Sui social l'ex ministro posta la foto del momento della firma e commenta positivamente la scelta fatta scrivendo: "Oggi è una giornata speciale e non solo per il mio compleanno".