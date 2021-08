Controlli straordinari a Siracusa, sanzioni per oltre 7.000 euro

Servizio coordinato di controllo del territorio effettuato nei giorni scorsi dai Carabinieri della compagnia di Siracusa.

Sono state controllate circa 150 attività commerciali, risultate tutte in regola sia sotto il profilo amministrativo, ma anche sotto quello della normativa anti covid con particolare riferimento al rispetto del possesso del green pass.

Non sono mancate le numerose sanzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 7.000 euro connesso, in gran parte, ad un elevato numero di veicoli risultati sprovvisti della copertura assicurativa e di conducenti sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Sette infatti sono le persone segnalate alle autorità amministrative in quanto trovate in possesso di piccole quantità di hashish e cocaina.

Un siracusano è stato arrestato per evasione dai domiciliari: si era allontanato senza autorizzazione dalla propria abitazione per fare rientro solo la mattina successiva.