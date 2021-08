“Siracusa scrive (…ma poi legge?)” presenta il libro “Il mandala nell’universo bambino”

Nuovo appuntamento con “Siracusa scrive (…ma poi legge?)”, il ciclo di conversazioni e presentazioni di libri di autori siracusani che per tutta l’estate sta tenendo compagnia agli appassionati della lettura e della parola nel Dehors della Pasticceria Neri.

Domani, giovedì 26 agosto, alle 19, Daniela Respini e Gaspare Urso presenteranno il loro “Il mandala nell’universo bambino” (Hermes Edizioni gruppo editoriali Edizioni Mediterranee).

Psicologa e psicoterapeutica la prima, giornalista il secondo, ci condurranno lungo i sentieri dell’antichissima arte del mandala. Comporre o colorare un cerchio - questo è un mandala - é una tecnica di rilassamento e un mezzo per raggiungere la propria armonia, ottimo soprattutto nell’alleviare gli stati d’ansia, sia in campo terapeutico sia come forma di meditazione.

Come sempre a fare gli onori di casa sarà Franco Neri che, con il giornalista Aldo Mantineo, ha ideato e promosso questo ciclo di incontri estivi “targati” Matrice POP(olare) nell’ambito delle iniziative di “Alfio Neri per la cultura”.