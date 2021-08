Estate priolese, gli appuntamenti di settembre

Il programma dell'estate priolese prevede manifestazioni teatrali, musicali e di intrattenimento anche per il mese di settembre.

Questi gli appuntamenti: il 3 settembre, al parco “La Pineta”, concerto BandaBertè, omaggio a Claudio Baglioni e spettacolo con il violinista Giovanni Di Mauro.

Il 4 settembre, “Baciami Piccina”.

Il 5 settembre, con “Lo Spazio e la Luce”, omaggio a Franco Battiato,

Il 9 settembre, spettacolo dell’Orchestra Bordonaro.

Spazio all'opera lirica, l’11 settembre, con “Cavalleria Rusticana”; sul palco l’associazione Concertistica Mediterranea, che vanta oltre 50 musicisti e un coro di 40 elementi.

Il 18 settembre, alla Riserva naturale Saline di Priolo, replica di “Al Passo coi Templi” per la regia di Marco Savatteri, che ha curato anche la regia di un altro spettacolo, “ Tre Mondi di Me”, omaggio a Dante Alighieri, che si terrà il 19 settembre nella suggestiva Torre Magnisi.

Ancora eventi il 24 settembre, alla Basilica paleocristiana di San Foca, con “Ntra lu Filu” di Evelina Barone.

Il 25 settembre, spettacolo musicale curato dall’associazione Papaveri e Papere.

Ultimo appuntamento con l’Estate Priolese il 26 settembre, con “Canzoni di Fine Estate”.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito, con prenotazione obbligatoria del posto a sedere, telefonando in ore d’ufficio al numero 0931 779336; secondo disposizioni nazionali è necessario esibire all’ingresso il Green Pass, oppure un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti all’evento.