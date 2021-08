Canale Galermi all'asciutto, domani manifestazione di protesta degli agricoltori

Il Canale Galermi ancora all'asciutto.

La denuncia arriva da Vincenzo Vinciullo, Giovanni Cafeo e Mauro Basile che puntano l'indice verso il commissario del Consorzio di Bonifica di Siracusa/Lentini.

Ieri pomeriggio una rappresentanza degli agricoltori è stata ricevuta dal vice prefetto vicario e dal Capo di Gabinetto dell’Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa ai quali hanno rappresentato la drammatica situazione in sono costretti a vivere ormai da anni, pagando un servizio di cui non riescono ad usufruire.

"La produzione degli ortaggi - riferiscono - è stata ormai definitivamente distrutta a causa della siccità, gli agrumeti, gli oliveti e i nespoleti hanno già fatto cadere i loro frutti acerbi e, quindi, la stagione agricola 2021 è ormai irrimediabilmente compromessa. Stesso discorso vale per la stagione agricola 2022 perché difficilmente le piante saranno nelle condizioni di riprendersi".

Per lunedì, qualora non dovessero essere eseguiti i lavori necessari per riportare l’acqua nei campi, è prevista una manifestazione di protesta per richiamare le Istituzioni al rispetto del contratto che la Regione ha sottoscritto con ogni coltivatore.

"Nel frattempo - concludono - Vinciullo, Cafeo e Basile, un pool di avvocati sta esaminando la possibilità di intraprendere una azione legale risarcitoria per i danni subiti e chiedono lo stato di calamità per gli agricoltori che non hanno potuto usufruire del servizio che continuano comunque a pagare".