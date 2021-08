Green pass e mense, i sindacati dei metalmeccanici: "No alla discriminazione dei lavoratori"

"Riteniamo inaccettabile che i lavoratori sprovvisti di Green Pass ricevano un trattamento discriminatorio, come sta accadendo oggi in alcune aziende, che li costringe a consumare un sacchetto di cibo freddo fuori dai locali mensa".

Questa la posizione assunta dal sindacato unitario dei metalmeccanici, Fim Cisl-Fiom Cgil- Uilm Uil.

"Riteniamo - scrivono i segretari Angelo Sardella, Antonio Recano, Santo Genovese - inoltre che il documento del Governo contenente la “Faq” sia senza alcun valore non essendo una legge dello Stato e non accetteremo mai nessuna disparità di trattamento fra luoghi di lavoro e mense, in assenza di una legge e in attesa di ulteriori chiarimenti, riteniamo di non poter siglare accordi che affermino il contrario. Le aziende - concludono - nel rispetto delle misure di sicurezza previsti dalla norma e dai protocolli aziendali e territoriali realizzati, devono fornire lo stesso pasto a tutti i lavoratori".