Al via a Priolo i lavori di demolizione dell'ex cinema Italia

Sono cominciate alle 6 di questa mattina i lavori di demolizione dell’ex Cinema Italia a Priolo.

Ieri è stato rimosso lo storico proiettore che si trovava ancora all’interno dei locali che per volere del sindaco Pippo Gianni sarà restaurato e probabilmente posizionato nella biblioteca comunale.

I lavori di demolizione verranno effettuati in 4-5 giorni.

"Ho chiesto il completamento prima dell’inizio del nuovo anno scolastico - riferisce il primo cittadino - vista la vicinanza al plesso Largo delle Scuole. Particolare attenzione - aggiunge - sarà rivolta alla sicurezza dei cittadini e dei lavoratori del cantiere. Come da progetto, entreranno in funzione dei cannoni che nebulizzeranno l’acqua, per abbattere le polveri che potrebbero disperdersi nell’aria".