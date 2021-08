Covid, in provincia di Siracusa 49 ricoverati e 4 in terapia intensiva. La maggior parte non è vaccinata

Agosto rovente sul fronte della pandemia in provincia di Siracusa con numeri che non sono neanche paragonabili a quelli della scorsa estate.

Al momento secondo quanto è dato sapere ci sono 49 ricoverati nei reparti covid degli ospedali del territorio e 4 in terapia intensiva.

Tutti giovani e la maggior parte non sarebbe vaccinata.

Nel frattempo i contagi, con la variante Delta che ormai è dominante, continuano a crescere giorno dopo giorno: al momento si contano in provincia circa 1.600 positivi attuali e si avvicina a grandi passi il momento della riapertura delle scuole.

Da ieri in 10 Comuni della provincia sono in vigore misure restrittive sull'obbligo dell'uso della mascherina anche all'aperto, sul divieto di assembramento in pubblico e misure di contenimento per gli eventi privati (tampone nelle 48 ore antecedenti). Sono quei Comuni in cui si registra una bassa percentuale di vaccinati inferiore al 60 per cento e con un'incidenza di contagi nei sette giorni (13-19 agosto) superiore a 150 casi per 100 mila abitanti.

Ieri l'appello sui social del presidente Musumeci dopo aver verificato che sui 102 ricoverati nelle terapie intensive siciliane 78 sono non vaccinati, così come in degenza ordinaria dei 729 attuali pazienti covid, 552 non hanno fatto neppure una dose di siero: "Noi continueremo a fare di tutto, ma anche i cittadini facciano la loro parte. La maggioranza dei siciliani lo ha dimostrato ed è tempo che ciascuno prenda coscienza del dovere civico di proteggersi".