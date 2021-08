Bonifica dei siti contaminati da pirite, videoconferenza al Comune di Priolo

La bonifica dei siti contaminati da pirite al centro di una videoconferenza tra il Comune di Priolo e i responsabili del Dipartimento Acqua e Rifiuti dell’assessorato regionale dell’Energia, Francesco Lo Cascio e Angelo Pettineo. Dal Palazzo Comunale di Priolo Gargallo erano collegati il sindaco Pippo Gianni, Carlo Staffile, direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai, Marcello Farina di ARPA, Fabio Cilea, responsabile della Riserva saline di Priolo, Giuseppe Raimondo, esperto del sindaco per le problematiche ambientali.

Come primo step, il Comune sta lavorando alla preparazione dei progetti preliminari degli interventi che riguarderanno Thapsos, campo sportivo ex Feudo e Saline.