Crolla una palazzina a Torino: morto un bambino di 4 anni

Crolla una palazzina di due piani in strada Bramafame al civico 42, nei pressi dell'Allianz Stadium di Torino, poco dopo le 9.

Tragico il bilancio: tre persone estratte vive dalle macerie, tra loro una donna in gravi condizioni è stata trasportata al Cto di Torino; un bambino di 4 anni, figlio della donna, è stato ritrovato morto.

A causare il crollo sarebbe stata un'esplosione.

Sul posto sono intervenute Squadre usar (Urban search and rescue) e squadre cinofile. Inoltre il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco ha controllato eventuali fughe di gas.