Accademia d'Arte del Dramma Antico, iscrizioni aperte fino al 15 settembre

Aperti dalla Fondazione Inda i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni per l’anno accademico 2021-2022 dell'Accademia d'Arte del Dramma Antico di Siracusa. Per partecipare ai provini per il triennio 2021/2024 ci sarà tempo fino al 15 settembre per inviare i documenti previsti dal bando pubblicato sul sito dell'Istituto, www.indafondazione.org

Il percorso di formazione a Siracusa prevede oltre 3 mila ore di lezione tra corsi di recitazione, dizione, regia, canto, scherma scenica, teatro-danza, danza e storia del teatro con l’obiettivo di formare un attore totale.

La 56° stagione di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa che si è conclusa il 21 agosto ha visto gli allievi dei tre anni dell’Accademia coinvolti in tutte le tre produzioni messe in scena dall’Inda: Coefore Eumenidi di Eschilo per la regia di Davide Livermore, Baccanti di Euripide per la regia di Carlus Padrissa e Nuvole di Aristofane per la regia di Antonio Calenda.

Le attività dell'Accademia, nella sede dell'ex convento di San Francesco, prenderanno il via a novembre dopo le selezioni che si terranno sia a Siracusa sia a Roma nel mese di ottobre.