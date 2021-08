Sbarchi continui a Lampedusa, arrivati quasi 400 migranti

Non si fermano gli arrivi a Lempedusa: 18 quelli avvenuti in poche ore, da mezzanotte fino alle prime ore di questa mattina. Approdati complessivamente 398 migranti.

All'hotspot di contrada Imbriacola sono presenti 865 ospiti, a fronte di una capienza massima di 250 posti. Gli ultimi 4 barchini prima della mezzanotte sono stati soccorsi dalle motovedette della Capitaneria di porto e dei carabinieri. Su un'imbarcazione, partita da Zuwara, erano in 39; sull'altra, di 6 metri, partita da Djerba, erano in 6. Ed ancora su una barca in vetroresina, salpata da Chebba, sono stati bloccati in 16, fra cui 2 donne e 2 minori. Infine, la motovedetta dei carabinieri ha bloccato un barchino di 6 metri, anche questo partito da Chebba, con 9 tunisini.

Altri 4 sbarchi, con 58 persone, si sono registrati nel giro di un'ora. Salgono a 17 - con un totale di 330 persone - gli approdi a Lampedusa dalla mezzanotte. Ad intercettare i 4 barchini - a bordo dei quali vi erano rispettivamente 17, 16, 11 e 14 tunisini e subsahariani - sono state le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. L'ultima imbarcazione, quella con a bordo 14 subsahariani, fra cui 8 donne, è partita da Sfax.

Dicittesimo sbarco nell'isola. Sono 63, fra cui 4 donne, i sub-sahariani soccorsi a circa 2 miglia dal porto di Lampedusa (Ag) da una motovedetta della Capitaneria di porto. Si tratta del diciottesimo sbarco, a partire dalla mezzanotte, che si registra a Lampedusa.

Sono 107 i migranti, già sottoposti a tampone rapido per la diagnosi del Covid e già pre-identificati, che da Lampedusa saranno trasferiti stamattina con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle. A trasferimento effettuato - a disporlo è stata la Prefettura, d'intesa con il Viminale, e a coordinarlo sarà la polizia - all'hotspot di Lampedusa resteranno 758 ospiti.