Posta sui social una sua foto nudo sulla scalinata della Cattedrale di Noto, multa di 10.000 euro

Sanzione di 10.000 euro per atti osceni in luogo pubblico un uomo di 37 anni, residente a Milano.

Nella notte del 17 agosto, approfittando della presenza di poca gente nel centro storico della città, dopo esser salito sulla scalinata della Cattedrale di Noto, si abbassava i pantaloncini che indossava, scoprendo i glutei, si faceva scattare una foto e la postava sul suo profilo instagram.

La foto, in poco tempo, è diventata virale, destando indignazione da parte di moltissimi cittadini.

Gli accertamenti della Polizia consentivano, ieri mattina hanno consentito di risalire all’identità dell'uomo, di origini calabresi, in vacanza nella città barocca.

Per lui è scattata la sanzione.