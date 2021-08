Lavoro full time per gli ex precari del Comune di Sortino

I precari storici del Comune di Sortino, dopo la recente stabilizzazione passano da part-time a full-time.

A darne notizia sono il segretario generale della Fp Cisl Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi insieme ai responsabili della Fp Cisl delle Funzioni Locali Ragusa Siracusa, Letizia Ragazzi e Carlo Maci.

La giunta comunale nella delibera sul fabbisogno triennale del personale per il periodo 2021/2023, prevede per novembre 2021 l’aumento a 34 ore per tutto il personale part-time e, entro il 2022, la trasformazione del rapporto di lavoro dello stesso a full-time.

“Questo risultato - ammoniscono Passanisi, Ragazzi e Maci - sia di monito per le altre amministrazioni comunali".