Femminicidio ad Acitrezza, trovato impiccato l'ex fidanzato

E' stato trovato morto suicida Antonino Sciuto, il 38enne ricercato per l'omicidio della ex fidanzata, Vanessa Zappalà di 26.

Il giovane si è impiccato in un casolare nelle campagne di Trecastagni, A trovare il corpo sono stati i carabinieri che hanno scoperto la sua auto posteggiata nelle vicinanze.