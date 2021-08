Il siracusano Tonino Bellomo presidente regionale di SiciliAntica.

Il 65enne archeologo siracusano, Tonino Bellomo da oggi è il nuovo presidente regionale di SiciliAntica.

“SiciliAntica è una associazione di volontariato, fatta da gente che ama la propria terra e la storia che la attraversa; mi farebbe piacere che le nostre attività facessero soprattutto incuriosire i giovani, che sono il futuro di questo territorio, nonché l’unica possibilità perché la Sicilia possa tornare a splendere - ha dichiarato Bellomo in occasione del suo insediamento - Credo fortemente nella democrazia culturale e nella condivisione di valori propri dell’Associazione, come la libertà, l’autonomia, la consapevolezza, la tolleranza, la partecipazione e la solidarietà sociale, senza cui - ha concluso - è impossibile fare cultura, partecipare allo scambio di idee, e cogliere le esigenze dell’attualità attraverso uno spirito critico e riflessivo”.

L'ufficio di presidenza è completato da Giuseppe Lo Porto e Simona Modeo (uscente) come vice presidenti, Nunzio Condorelli Caff come tesoriere, Orazio La Delfa segretario, Giuseppe Barbagiovanni come responsabile regionale giovani ed Emidio Sarpietro come responsabile website.