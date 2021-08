Servizio idrico e politica, l'assessore Gradenigo attacca e Baio risponde

Servizio idrico e non solo nell'intervento di oggi dell'assessore Gradenigo a cui replica Salvo Baio, tirato in ballo dall'assessore:

"Gentile assessore Gradenigo, quando si interviene per precisare, bisogna precisare nel merito e non mi pare che lei abbia contribuito a fare chiarezza. Negare la responsabilità del Comune per aver lasciato senz'acqua intere zone della Borgata in piena estate, è come coprire il sole con la rete.

Confermo di essere stato presidente di Sogeas: se è un reato, spero sia caduto in prescrizione, visto che è passato tanto tempo. Ma l'esperienza Sogeas, che considero positivamente, mi permette oggi di giudicare vaghe molte delle sue affermazioni.

Lei è impreciso ( forse volutamente) anche quando mi definisce "portavoce" del Pd, in quanto sa benissimo che mi sono autosospeso dall'Assemblea (che peraltro è un organismo morto) per poter liberamente dire come la penso senza coinvolgere il partito. Peraltro non faccio parte di alcuna corrente: in termini calcistici sono un battitore libero.

Visto che lei è invece un autorevole esponente di Lealtà e Condivisione, potrebbe dirmi, dal momento che il presidente Guglielmo su questo punto è stato reticente, se tra coloro che hanno proposto il 19 agosto esplicitamente la ricandidatura a sindaco di Italia nel 2023 c'era anche il capo di gabinetto Giansiracusa?

Che il centrosinistra e il centrodestra abbiano in comune il giudizio negativo sulla Giunta di cui lei fa parte, credo dipenda dalla Giunta. Ma la convergenza finisce qui. Se lei avesse seguito le mie polemiche sull'accordo trasversale fatto dal Pd a Lentini, saprebbe che per me il centrodestra deve stare da una parte e il centrosinistra dalla parte opposta, come dalla parte opposta deve stare anche l'alleanza, questa sì trasversale, di Palazzo Vermexio.

Ma, ripeto, è la mia personale opinione".