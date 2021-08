Ordine dei Medici di Siracusa: “Uno spazio pubblico per ricordare Gino Strada”

Dedicare una strada o uno spazio pubblico di rilievo al fondatore di Emergency, Gino Strada, recentemente scomparso.

Questa la richiesta che l’Ordine dei Medici di Siracusa chiede all’amministrazione comunale del capoluogo aretuseo e a quelle del territorio provinciale.

“Come hanno fatto molte amministrazioni locali in tutta Italia - scrive il presidente dell'Ordine dei Medici, Anselmo Madeddu - deve rendere onore alla memoria ma soprattutto all’esempio di Gino Strada, un uomo, un filantropo, un grande medico che, come pochi, ha osservato e praticato i principi del giuramento di Ippocrate, e che ha interpretato la sua professione con grande competenza, solidarietà, dando vita a iniziative eccezionali di sostegno alla vita e all’ inclusione sociale in tante parti del mondo, specie in quelle aree dove la salute non sempre è un vero diritto praticato, e dove le guerre hanno provocato indicibili difficoltà.

Al contempo chiediamo che la stessa amministrazione, in collaborazione con l’Ordine dei Medici si faccia promotore di iniziative che incoraggino e promuovano l’impegno di medici, specie giovani, nella direzione dei valori promossi, con la sua esperienza concreta, da Gino Strada”.