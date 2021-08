E' stato assegnato al prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto il premio Assostampa-Portopalo Più a sud di Tunisi per essere riuscita ad essere riferimento costante e puntuale in questo periodo di pandemia. Ieri sera la cerimonia di consegna.

“Sono contenta perché si riconosce l’importanza della comunicazione istituzionale - ha detto il Prefetto - È un premio da condividere con le forze di polizia, con i sindaci, con tutte le istituzioni e con gli stessi colleghi giornalisti. Quando, in un periodo di pandemia bisogna dire qualcosa ai cittadini, bisogna farlo avendo cura e verificando ogni dettaglio. Abbiamo cercato di dire sempre la verità, non nascondendo nulla e non dicendo sciocchezze. Ognuno ha fatto quanto possibile.”

“Una motivazione condivisa con tutti i colleghi - ha sottolineato il segretario provinciale di Assostampa Siracusa, Prospero Dente - Non è stato semplice, per noi giornalisti, attingere a notizie certe per garantire corretta e puntuale informazione. Un filtro importante è stato proprio il Prefetto e per questo ci è sembrato giusto riconoscerlo pubblicamente.”

Nel corso della serata una menzione speciale a Sergio Taccone, corrispondente del quotidiano La Sicilia. “Premiando lui - ha sottolineato Dente - intendiamo dare il giusto riconoscimento a tutti i collaboratori che rendono possibile l’uscita dei quotidiani, cartacei e non, con le loro cronache scritte da tutte le periferie editoriali della nostra provincia. Colleghi che subiscono però scelte editoriali discutibili che ne misconoscono economicamente l’importanza.”