Controlli anticovid in provincia di Siracusa: ad agosto verifiche su 3.100 persone e 750 esercizi

Sono 3100 persone e circa 750 attività ed esercizi commerciali già controllati a agosto dai Carabinieri in provincia di Siracusa nell'ambito delle verifiche di rispetto delle norme anticovid.

Gli uomini dell’Arma hanno svolto servizi di prevenzione soprattutto nei luoghi dove si sarebbero potuti facilmente realizzare assembramenti per garantire il rispetto dell’obbligatorietà dell’uso della mascherina e del distanziamento nonché dell’utilizzo del “green pass” per l’accesso ad una serie di attività sociali ed

economiche.

Nei prossimi giorni l’attività continuerà con altri servizi straordinari di controllo.