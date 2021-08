Furbetti della Ztl in Ortigia, accertamenti su presunte irregolarità da parte di gestori di strutture ricettive

Utilizzerebbero le loro credenziali per consentire l’ingresso in Ortigia, nelle fasce orarie in cui la Ztl è attiva, a mezzi non autorizzati che apparterrebbero anche a persone residenti a Siracusa. A cercare di aggirare il sistema della zona a traffico limitato nel centro storico sarebbero i titolari di alcune strutture ricettive.

Il settore Trasporti e diritto alla mobilità ha avviato una serie di accertamenti per verificare la fondatezza di queste voci.

"Ci auguriamo – commentano il sindaco, Francesco Italia, e l’assessore Maura Fontana – che le voci siano infondate perché, diversamente, saremmo in presenza di un fatto grave messo in atto da imprenditori che per primi dovrebbero avere a cuore la salvaguardia di Ortigia. Contro queste persone interverremo in modo fermo, ciò anche a salvaguardia di tutti gli altri operatori commerciali del centro storico che tengono alla città e che hanno con l’Amministrazione un confronto sincero e costruttivo".