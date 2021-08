Servizi straordinari a Palazzolo, controllati 70 veicoli e 170 persone

Nelle giornate del 19, 20 e 21 agosto, agenti del Commissariato di Noto e del Reparto Prevenzione Crimine di Catania hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Palazzolo Acreide, finalizzato alla prevenzione dei reati predatori e di danneggiamento, nel centro storico della città e nelle zone periferiche.

I controlli si sono concentrati nelle aree più sensibili (via Nazionale, Piano Acre, via Campailla, via Scipione Africano, Via Colle Orbo, Circonvallazione – Colle Orbo, Corso V.Emanuele).

Nel complesso sono state identificate 170 persone e controllati 70 veicoli: conteste due sanzioni amministrative.