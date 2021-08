Derubata e vandalizzata la parrocchia di San Corrado Confalonieri

Per circa dieci giorni la parrocchia di San Corrado Confalonieri alla Mazzarrona preda di ladri e vandali.

A renderlo noto è il parroco, padre Antonio Panzica: "Hanno rotto finestre, serrande, porte, le cassette delle lampade votive, il calciobalilla dell’oratorio, armadi. Hanno rubato. Certamente sono state fatte diverse denunzie - aggiunge - e ora aspettiamo l’esito. Nel frattempo cerchiamo di riparare i danni".

Poi lancia un appello: "Tutti sanno che la nostra parrocchia è la più povera di Siracusa e opera nel quartiere più a rischio. Questo appello vuole essere una richiesta di aiuti e per riparare tutto quello che è stato fracassato e per creare un sistema di allarme idoneo ed efficiente in tutti i nostri locali: chiesa e opere pastorali. Vi tendo la mano in nome del Signore e della nostra amicizia. Le offerte - conclude - potete farle al me personalmente o attraverso bonifico al seguente Iban: IT48U0200817102000101751665".

"Atti vergognosi e deplorevoli": così li definisce il sindaco, Francesco Italia che esprime solidarietà e vicinanza a Padre Antonio e ai fedeli della Parrocchia di San Corrado Confalonieri e che dichiara piena fiducia nelle forze dell'ordine per individuare i responsabili. Il primo cittadino poi rilancia e fa sua la richiesta d'aiuto di padre Antonio.