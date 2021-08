Lite in famiglia a Siracusa, un 40enne minaccia anche i poliziotti

Lite in famiglia all'alba di oggi in via Romagna a Siracusa.

Al loro arrivo i poliziotti sono stati minacciati da un uomo di 40 anni che ha opposto resistenza.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per minacce e resistenza e per porto abusivo di armi da taglio: alla perquisizione, infatti, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.