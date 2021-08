Ruba un'auto a Noto e fugge verso Avola: raggiunto e denunciato

Un uomo di Pachino, trovato a bordo di un'auto rubata a Noto, viene denunciato per ricettazione e possesso di armi.

La vettura era stata rubata poco prima a Noto, approfittando del fatto che il proprietario aveva lasciato l'auto in sosta con le chiavi a vista.

Quest'ultimo, accortosi dell'accaduto e che il ladro si stava dirigendo verso Avola, denuncia l'accaduto ai Carabinieri, che inviano ad Avola due equipaggi in uniforme e uno in abiti civili del Nucleo Operativo.

La vettura viene individuata in sosta nel parcheggio di un supermercato lungo la SS 115.

I militari si appostano e quando l'uomo esce e sale in auto viene bloccato e perquisito. In una tasca dei suoi pantaloni viene rinvenuto un coltello di genere vietato.

L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario.