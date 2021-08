Sversamento di gasolio al pontile Isab: scatta il Piano Operativo di Pronto Intervento

Sversamento di 80 litri di gasolio nella tarda mattinata di ieri alla piattaforma nr. 5 del Pontile Isab della Baia di Santa Panagia.

L'incidente si è verificato durante le operazioni di carico di prodotto idrocarburico dalla piattaforma alla motocisterna Magnifica di bandiera italiana.

Interrotte immediatamente le operazioni, sono state attivate le procedure di salvaguardia dell’habitat marino della Capitaneria di Porto di Siracusa. Il gasolio si è riversato in un area di 4000 metri quadri ed è stato contenuto dalle panne galleggianti di contenimento già posizionate preventivamente.

Il Comando della Capitaneria di Porto ha provveduto a diffidare il Comandante della Motocisterna e il responsabile del Pontile Isab, affinché provvedano ad adottare ogni misura atta ad eliminare gli effetti dannosi già prodotti o potenziali e a prevenire il pericolo di ulteriore inquinamento e conseguente danno per l’ambiente marino e costiero, mentre la società concessionaria del servizio antinquinamento del complesso Portuale di Siracusa ha rafforzato la barriera protettiva con il posizionamento di un ulteriore barriera composta da 1200 metri di panne galleggianti oleo assorbenti e 100 fogli oleo assorbenti.

Sono stati effettuati pattugliamenti sia a mare che a terra da parte delle unità navali e pattuglie automontate della Capitaneria di Porto di Siracusa che non hanno evidenziato tracce visibili di gasolio né in mare né lungo il tratto costiero della baia di Santa Panagia.

Alle 19:30 sono state ultimate le operazioni di bonifica dello specchio acqueo dove si è verificato lo sversamento.

La Capitaneria ha informato dell'accaduto la Procura, avviando verifiche per accertare le cause ed eventuali responsabilità.