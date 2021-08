E' morta Nicoletta Orsomando, la "signorina buonasera" della tv

E' morta la storica annunciatrice Rai Nicoletta Orsomando. Aveva 92 anni. Si è spenta in ospedale dopo una breve malattia.

ata a Casapulla, nel Casertano, si trasferì con la famiglia a Roma nel 1937. Fece il suo primo annuncio in tv nell' ottobre 1953, dagli studi Rai di Roma, presentando una trasmissione per ragazzi e diventando da allora la "signorina buonasera" per antonomasia.

Si ritirò dopo 40 anni di carriera, nel 1993. Apparve nel ruolo di se stessa anche in alcuni film.