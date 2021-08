In vendita la casa di Elio Vittorini a Siracusa, Moena Scala: "La acquisti il Comune"

Da maggio è in vendita a Siracusa sui principali siti online specializzati, quella che fu la casa di Elio Vittorni dal 1932 al 1957, durante il quale lo scrittore compose gran parte delle sue opere.

Una situazione che registra oggi l'appello che Moena Scala, già presidente del consiglio comunale di Siracusa, rivolge al Comune perché acquisti l'immobile.

"In quella stessa casa - scrive - le istituzioni siracusane apposero, nel novembre del 2012, una targa in memoria del più grande letterato che la nostra città abbia mai avuto in epoca moderna".

Alle istituzioni di oggi Moena Scala si rivolge affinché questo patrimonio non venga sottratto alla collettività.

"Da un' attuale verifica - spiega - ho appurato che l'annuncio è ancora presente sui siti online e l'importo è inferiore ai 375 mila euro. Tra qualche giorno, sabato 4 settembre 2021, si terrà al Teatro Comunale di Siracusa la cerimonia finale con la proclamazione del vincitore del premio Elio Vittorini 2021.

Questo importante evento potrebbe essere l'occasione ed il momento giusto per annunciare un interessamento da parte del Comune di Siracusa all'acquisto dell'immobile al fine di poterlo destinare nelle forme e nei modi più congeniali alla sua fruizione collettiva".